Во Владивостоке в среду в школах введут свободное посещение

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке 18 ноября школьники смогут остаться дома из-за прогноза об ухудшении погоды, сообщила мэрия города.

"Родители смогут самостоятельно решить, отправлять ли ребенка на занятия", - говорится в сообщении.

При этом школы будут работать в штатном режиме, а отсутствие детей на уроках не будет считаться прогулом.

Руководителям организаций рекомендуют во вторник, 17 ноября, отпустить сотрудников домой пораньше. На следующий день рекомендуется дистанционный формат работы для тех работников, чьи обязанности это позволяют.

В Приморье на 18 и 19 ноября объявлено штормовое предупреждение. По уточненным прогнозам Примгидромета, в крае ожидаются обильные снегопады, только на юге и побережье края снег будет сопровождаться дождем. За 12 часов и менее ожидается около 15-25 мм смешанных осадков, снега может выпасть от 6 до 12 мм. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в юго-восточном и восточном районах Приморья - около 20 мм снега менее чем за 12 часов. Скорость ветра в континентальной части края может достигать 15-20 м/с, во Владивостоке - 22-27 м/с.