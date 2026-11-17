В белгородском поселке в результате удара FPV-дрона погиб мужчина

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Волоконовском округе в поселке Новая Долина в результате атакки FPV-дрона погиб мужчина, сообщил оперштаб Белгородской области.

На месте взрыва повреждена одна единица сельхозтехники и сгорели автомобиль и строительный вагончик.



В Шебекинео FPV-дрон ударил по парковке предприятия, получили повреждения восемь автомобилей. В селе Маломихайловка Шебекинского округа от атак дронов повреждены объект инфраструктуры и машина. В селе Купино вследствие взрыва дрона загорелся автомобиль.



В селе Борки Валуйского округа при детонации FPV-дрона пробита крыша хозпостройки.