Глава Рособрнадзора сообщил, что серьезных изменений в ЕГЭ-2027 не ожидается

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что важных и серьезных изменений в Едином государственном экзамене 2027 года не будет.

"Важных, серьезных таких изменений у нас нет (в ЕГЭ - ИФ). Если мы что-то и проводим, значимое, мы уже в рупор громко начинаем об этом говорить. (...) При подготовке к экзамену есть точечные изменения", - сказал Музаев в рамках традиционной ежегодной Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями школьников во вторник.

По словам замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Игоря Круглинского, в 2027 году будут вноситься точечные изменения, но они не касаются работы предметных комиссий, и, в первую очередь, федеральных комиссий.

"Поэтому это точно никак ни на процедуре, ни на детях не отразится, и начнет действовать все равно, и начиная не с этого года, а уже в 2028 году", - пояснил он.