Для ЕГЭ по физике и химии практическую часть в ближайшие два года вводить не будут

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор не будет вводить практическую часть в Едином государственном экзамене по физике и химии в ближайшие два года, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

"Это работа на несколько лет, затягивать мы ее тоже не собираемся, но (чтобы) успокоить выпускников этого и следующего года, я скажу, что в ближайшие два года точно мы эту (практическую) часть в основной прием проведения ЕГЭ пока вводить не будем", - сказал он на ежегодной Всероссийской встрече с родителями школьников.

Он отметил, что в этом году апробируются варианты вопросов, которые можно будет использовать на экспериментальной части двух предметов - физика и химия.

В ноябре 2026 года стартовала апробация перспективных моделей экспериментальных заданий ЕГЭ по физике и химии.