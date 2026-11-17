В Ростовской области после атаки БПЛА поврежден мост на трассе Р-280

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Неклиновском районе Ростовской области после атаки БПЛА поврежден участок трассы Р-280, там работают экстренные службы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"Сегодня утром в результате прицельной воздушной атаки БПЛА на участке трассы Р-280 в Неклиновском районе в районе моста через реку Миус, по предварительной информации, повреждены дорожное полотно, металлические ограждения", - написал он.

Информации о пострадавших у него нет.

Движение по мосту приостановлено с 8 ноября.