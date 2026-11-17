Сафонов не сможет вернуть уплаченные алименты в свете решения КС РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Футболист сборной России и французского ПСЖ Матвей Сафонов не сможет вернуть уже выплаченные алименты, опираясь на постановление Конституционного суда, допустившего снижение размера алиментов для родителя со сверхдоходами, сообщил судья КС Евгений Тарибо журналистам во вторник.

"(В постановлении) есть особая оговорка Конституционного суда о том, что уже уплаченное заявителем возврату не может подлежать", - сказал Тарибо.

Он пояснил, что пункт 1 статьи 81 Семейного кодекса, который оспаривал Сафонов, определяет строгий долевой принцип назначения алиментов (четверть дохода на одного ребенка, треть - на двух, половина - на трех и более), но разъяснения КС по делу футболиста позволят судам применять ее гибко, уйдя от автоматизма. В то же время постановление не помешает второму родителю доказать, что ребенку требуется намного больший объем средств.

"Сама по себе эта норма остается, она нормальная, близка к идеалу, тем не менее в суде такой плательщик (со сверхдоходами - ИФ) алиментов может поставить вопрос о некотором их снижении. В любом случае это будет решать суд с учетом обстоятельств конкретного дела. (...) Никакого автоматизма быть не может. Наоборот, до принятия Конституционным судом такого решения был автоматизм применения одной четверти (дохода на ребенка в месяц - ИФ), а сколько получится - 5 или 8 миллионов - суды не рассуждали. Сегодня появилась возможность поговорить на эту тему, взвесить все за и против", - сказал Тарибо.

Ранее во вторник КС указал, что в РФ доходы свыше 200 тыс. рублей в месяц относятся к высоким, соответственно, алименты существенно больше этой суммы - во всяком случае, 300 тыс. рублей - следует считать достаточными, и постановил пересмотреть решения судов в отношении Сафонова.

Как сообщалось, в январе 2024 года Никулинский районный суд Москвы взыскал с Сафонова после развода алименты на содержание дочери в размере четверти дохода начиная с января 2022 года и до ее совершеннолетия. Как установили суды на тот момент, Сафонов в качестве вратаря "Краснодара" получал порядка 8-12,5 млн рублей в месяц. Сам футболист просил установить алименты в твердой сумме в 300 тыс. рублей соразмерно ежемесячному доходу экс-супруги. В жалобе указывалось, что с конца 2021 года по 2023 год Сафонов перечислил ей в общей сложности порядка 9 млн рублей, но это не помешало ей подать в суд. В жалобе также утверждалось, что экс-супруга Сафонова представляла свои расчеты, согласно которым намерена тратить на ребенка не менее 2,5 млн рублей в месяц.