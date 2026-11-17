Меры безопасности усилят на маршруте через Херсонскую область после атак на Крымский мост

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Снабжение Херсонской области осуществляется стабильно и в полном объеме несмотря на атаки на Крымский мост, усиливаются меры безопасности на сухопутном маршруте через область, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

"Херсонская область снабжается в обычном режиме. Топливо, продукты и все необходимые товары поступают в регион по альтернативным маршрутам. Поставки идут стабильно и в полном объёме. На сухопутном маршруте через Херсонщину совместно с Минобороны и силовыми ведомствами усиливаем меры безопасности. Прошу учитывать обстановку при планировании поездок", - написал Сальдо в своем канале в мессенджере Мах.

Он отметил, что все жизненно важные службы региона работают в штатном режиме, а также добавил, что специалисты оценивают повреждения и работают над восстановлением движения по мосту.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 км. Трасса является альтернативным сухопутным маршрутом на Крымский полуостров.

Как сообщалось, в 23:54 понедельника движение транспорта по Крымскому мосту было ограничено. В ночь на вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что мост был вновь атакован. Он призвал жителей и гостей республики воздержаться от поездок в этом направлении.

В Минтрансе РФ сообщили, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин доложил о произошедшем президенту России Владимиру Путину.

Власти Крыма и Севастополя сообщили, что перекрытие движения по Крымскому мосту не нарушило логистику поставок грузов и топлива на полуостров.

Крымский мост подвергся атаке и в ночь на понедельник.