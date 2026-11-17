Юристы допустили, что использование ИИ создает угрозу для соблюдения адвокатской тайны

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Использование адвокатами искусственного интеллекта может негативно сказаться на их деятельности в целом, заявил член Адвокатской палаты Подмосковья, управляющий партнер адвокатского бюро "Забейда и партнеры" Александр Забейда.

"Если проанализировать, в чем же искусственный интеллект угрожает нашей профессии, то первое - это тайна наших доверителей", - сказал Забейда, выступая на II Московском адвокатском форуме во вторник.

Он пояснил, что адвокатская тайна перестает распространяться на документы, отправленные в облачные хранилища данных. Уже с этого момента, их можно считать разглашенными, а кроме того, уязвимыми для взломов, подчеркнул Забейда.

Также, по его словам, использование ИИ приведет к невостребованности стажеров и молодых адвокатов и, как следствие, отсутствие у таковых практики и наработки опыта.

"Поэтому через 10 лет может стать ощутимым недостаток квалифицированных адвокатов", - отметил Забейда.

Он рекомендовал коллегам, в частности, не использовать сервисы, влекущие высокий риск нарушения адвокатской тайны, другой конфиденциальной информации и компьютерной безопасности.