Суд в Адыгее вынес приговор хозяйке макаки, убившей человека

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Тахтамукайский районный суд Адыгеи вынес обвинительный приговор жительнице Краснодара по уголовному делу о смерти пожилой женщины из-за нападения экзотического животного, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

"Подсудимая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в пресс-службе.

Суд установил, что жительница Краснодара, нарушая требования закона, содержала в клетках на даче у бабушки в Адыгее диких животных, в том числе макаку-лапундера. Она не обеспечила надлежащий контроль, и в результате примат напал и смертельно ранил пожилую женщину.

Кроме того, на территории дома следователи обнаружили и изъяли несколько обезьян, лемуров, лам, скунсов и попугаев. Они содержались в ненадлежащих условиях, некоторые животные представляли опасность для жизни и здоровья людей, в связи с чем их передали для дальнейшего содержания, ухода и лечения в краснодарский сафари-парк.

Подсудимая признала вину и в содеянном раскаялась. При рассмотрении уголовного дела потерпевшая по уголовному делу, мать осужденной, заявила о примирении с ней и просила уголовное дело прекратить. Однако суд счел, что примирение не уменьшит общественной опасности преступления, в удовлетворении ходатайства отказал и назначил женщине наказание в виде года принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства, которое надлежит отбывать в исправительном центре. В качестве дополнительного наказания суд на год лишил женщину права заниматься деятельностью, связанной с содержанием диких животных, запрещенных к содержанию в домашних условиях.

"Осужденной запрещено покупать, получать в дар, брать на передержку таких животных. Кроме того, она не имеет права работать с такими животными в зоопарках, цирках или других специализированных учреждениях", - пояснили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Как сообщалось, в июле 84-летняя жительница Тахтамукайского района в ходе кормления экзотических животных своей внучки открыла вольер, примат напал на нее и покусал за ноги. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Животное также напало на 39-летнего внука женщины. Он с травмами был доставлен в больницу.