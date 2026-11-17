Захарова заявила, что меры против французских военных на Украине будут принимать Минобороны РФ и Генштаб

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ заявили, что меры в связи с прямым участием французских военных в технических и тренировочных мероприятиях на территории Украины, о котором сообщило издание RFI, будут принимать российские военные.

"Что же касается мер с нашей стороны, то их будут принимать не в министерстве иностранных дел, а в министерстве обороны и Генштабе Вооруженных сил Российской Федерации. Как заявил президент России Владимир Путин, иностранные войска на Украине - в случае их размещения - станут законной целью для российских военных. Надеемся, что в Париже это осознают", - говорится в размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос RT France в связи с публикациями СМИ относительно присутствия французских военных на территории Украины.

Она отметила, что опубликованная французской радиостанцией RFI информация о присутствии французских военнослужащих на Украине в рамках операции "Воля" не стала для Москвы неожиданностью, а "прямая вовлечённость Парижа в украинский конфликт - это уже давно "секрет Полишинеля". "Мы неоднократно указывали на нахождение на территории Украины западных военных экспертов, инструкторов, наёмников, в том числе и из Франции", - напомнила она.

"Если верен тот факт, что, согласно данным RFI, парламент Франции не был уведомлен об участии военнослужащих в операции за рубежом, то речь идет об очередном свидетельстве пренебрежения французскими властями мнением собственных граждан", - подчеркнула Захарова.