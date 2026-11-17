Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе
Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация в своем канале в Max.
"Аэропорт Геленджик. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали менее 20 минут.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00 мск.
В настоящее время ограничения на прием и выпуск воздушных судов сохраняются в международном аэропорту Краснодара.