Аэропорт Геленджика вернулся к штатной работе

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения сняты в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация в своем канале в Max.

"Аэропорт Геленджик. Сняты дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры вводились для обеспечения безопасности полетов и действовали менее 20 минут.

Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00 мск.

В настоящее время ограничения на прием и выпуск воздушных судов сохраняются в международном аэропорту Краснодара.