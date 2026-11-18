Мишустин утвердил руководителей ряда национальных и федеральных проектов

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда действующих национальных и федеральных проектов, сообщает пресс-служба российского правительства.

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил кураторов и руководителей ряда действующих национальных и федеральных проектов. Решение принято для организации эффективной работы нового состава кабмина по выполнению поручений президента и достижению национальных целей развития", - говорится в сообщении.

За вице-премьером Дмитрием Чернышенко закреплены национальный проект "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и входящие в его состав федеральные проекты: "Инфраструктура доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет", "Цифровые платформы в отраслях социальной сферы", "Искусственный интеллект", "Цифровое государственное управление", "Отечественные решения", "Прикладные исследования и перспективные разработки", "Инфраструктура кибербезопасности", "Кадры для цифровой трансформации", "Государственная статистика".

Вице-премьер Андрей Никитин будет курировать нацпроект "Эффективная транспортная система" и входящие в его состав федеральные проекты "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей", "Развитие Большого Северного морского пути", "Развитие опорной сети железных дорог", "Развитие опорной сети морских портов", "Развитие опорной сети внутренних водных путей", "Развитие опорной сети аэродромов", "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации", "Цифровая трансформация транспортной отрасли", "Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли".

Кроме того, в зоне ответственности Никитина национальный проект "Беспилотные авиационные системы" (БАС) и входящие в его состав федеральные проекты "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации беспилотных авиационных систем", "Кадры для беспилотных авиационных систем", "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем", "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", "Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих".

Министр транспорта Дмитрий Ядров утверждён в качестве руководителя национального проекта "Эффективная транспортная система". Входящими в состав этого нацпроекта федеральными проектами "Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей" и "Развитие опорной сети железных дорог" уполномочен руководить заместитель министра транспорта Алексей Шило.

Руководство федеральными проектами "Развитие опорной сети морских портов" и "Развитие опорной сети внутренних водных путей" закреплено за заместителем министра транспорта Александром Пошиваем.

Заместитель министра транспорта Владимир Потешкин утверждён в качестве руководителя федерального проекта "Развитие опорной сети аэродромов".

Заместитель министра транспорта Валентин Иванов будет руководить федеральным проектом "Развитие пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации".

Заместитель министра транспорта Борис Ташимов закреплен за федеральным проектом "Цифровая трансформация транспортной отрасли".

Руководство федеральным проектом "Развитие кадрового потенциала транспортной отрасли" закреплено за первым заместителем министра транспорта Константином Пашковым.