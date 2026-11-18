Военные заявили об улучшении позиций российских войск за сутки в зоне СВО

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Север", "Запад", "Южная" и "Днепр" улучшили положение в зоне спецоперации, группировка "Восток" продвигается вглубь обороны ВСУ, "Центр" - ведет наступательные действия, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Запад" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, "Южная" заняла более выгодные рубежи и позиции, а "Восток" продвинулась в глубину обороны ВСУ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжают ведение активных наступательных действий", - сказали военные.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка в течение суток нанесла удары по семи бригадам и одному полку ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, потери армии Украины составили: свыше 345 военнослужащих, шесть боевых бронемашин, 10 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.

Группировка войск "Север" в течение суток нанесла удары по 10 бригадам и одному украинскому полку в Сумской и Харьковской областях, потери ВСУ составили: до 225 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка, 11 автомобилей, шесть станций контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, заявили в ведомстве.

По информации министерства, группировка "Запад" нанесла поражение четырем бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери армии Украины за сутки составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и 19 автомобилей.

Группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ составили: до 200 военнослужащих, семь боевых бронемашин, самоходная артиллерийская установка и девять автомобилей, заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, группировкой войск "Южная" нанесено поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады Нацгвардии в ДНР.

"ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, три артиллерийских орудия и 26 автомобилей", - сказано в сообщении.

Группировка войск "Днепр" за сутки нанесла удары по двум украинским бригадам в Запорожской области, потери ВСУ составили: до 20 военнослужащих, боевая бронированная машина и 16 автомобилей, сообщили в ведомстве.