Рособрнадзор предложил запретить продажу микронаушников на маркетплейсах

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор совместно с Минцифры РФ прорабатывает вопрос об установлении запрета на продажу микронаушников на маркетплейсах, сообщил глава ведомства Анзор Музаев.

"С Минцифрой мы отрабатываем, чтобы по аналогии с рядом устройств был запрет на продажу в маркетплейсах таких устройств (микронаушников - ИФ). Никакой пользы это оборудование ни в одной сфере жизнедеятельности, в законной сфере жизнедеятельности, пользы никакой не приносит. (...) Свободная продажа - это фактически шпионское какое-то оборудование, и эту лавочку тоже надо закрывать", - сказал Музаев на заседании Общественного совета при Рособрнадзоре в среду.

По его словам, ежегодно с экзаменов удаляют около тысячи человек, пытающихся использовать запрещенные средства связи. "Все сталкиваются с одной и той же проблемой: с микронаушниками, с искусственным интеллектом и так далее", - отметил глава Рособрнадзора.