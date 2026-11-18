Вице-премьер Никитин сообщил о принятии мер для обеспечении логистики Крыма

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство России принимает все необходимые меры для обеспечения логистики жителей Крыма, сообщил журналистам в кулуарах "Транспортной недели 2026" вице-премьер Андрей Никитин.

"Принимаются все меры по обеспечению достаточной и надежной логистики для жителей Крыма, жителей прилегающих регионов и обеспечению Крыма необходимыми грузами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Понятно, нам придется принимать в том числе и небанальные решения, мы все эти решения понимаем. Сегодня Минтранс соответствующую работу ведет в рамках штаба, регулярно мне коллеги докладывают. И Крым будет обеспечен и грузами, и люди будут иметь возможность попасть в другие субъекты", - добавил Никитин.