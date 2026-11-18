"Росатом" надеется на новые договоренности с КНР в следующем году

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" надеется на заключение новых межправительственных договоренностей с Китаем по сотрудничеству в атомной сфере, сообщил журналистам глава российской компании Алексей Лихачев.

"Мы работаем над новым пакетом договоренностей, где будет присутствовать и строительство наших гигаваттников, наших ВВЭРов-бестселлеров, где будет присутствовать расширение нашего сотрудничества в ядерном топливном цикле и, конечно же, будут присутствовать проекты четвертого поколения, связанные с замыканием топливного цикла, с рециклингом, с работой по отработавшему ядерному топливу, по его возвращению в ядерно-топливный цикл и, конечно же, работа над реакторами четвертого поколения, реакторами на быстрых нейтронах", - сказал он.

"Очень надеюсь, что в следующем году мы получим уже такие конкретные межправительственные договоренности на этот счет", - поделился Лихачев.

Российская госкорпорация "Росатом" возводит в Китае блоки на двух АЭС - Тяньваньской (блоки N7-8) и "Сюйдапу" (блоки N3-4). Рамочные контракты по этим проектам были подписаны несколько лет назад, а строительство началось весной 2022 года.

Ранее глава "Росатома" сообщал, что сейчас идет формирование нового пакета предложений, который будет состоять из двух больших разделов: традиционное сотрудничество, в том числе в сфере ядерного топливного цикла, а также инновационное направление. В компании рассчитывали на важные решения по продолжению серийного строительства блоков российского дизайна в КНР.