В I чтении принят проект об ответственности для филиалов иностранных банков в РФ по УК

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает в Уголовном кодексе (УК) ответственность за незаконные действия филиалов иностранных банков на территории России, речь идет о фальсификации отчетности, незаконных валютных операциях и воспрепятствовании работы временной администрации.

Документ (№1155849-8) в феврале внесло в парламент правительство. Проект закона носит превентивный характер и подготовлен на фоне планируемого Минфином упрощения условий входа иностранных банков на российский рынок.

В пояснительной записке напоминается, что 1 сентября 2024 года вступил в силу закон №275-ФЗ, разрешающий иностранным банкам работать в России через филиалы. При этом действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за ряд финансовых нарушений лишь для российских кредитных организаций, оставляя правовой пробел в отношении иностранных структур.

"Установление регулирования в отношении иностранных банков, действующих на территории РФ через свои филиалы, аналогичного регулированию в отношении кредитных организаций, позволит устранить правовой пробел и исключить необоснованное предоставление преференций иностранным банкам (...) перед российскими кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями", - говорится в пояснительной записке.

В УК вводится новая статья 195.1 "Незаконное воспрепятствование деятельности временной администрации иностранного банка на территории РФ". Она предусматривает ответственность за блокирование доступа временной администрации в помещения филиала, за отказ от передачи документов и баз данных, их сокрытие или уничтожение, если эти действия причинили крупный ущерб. Санкции – до трех лет лишения свободы, при совершении группой лиц – до пяти лет. Аналогичная ответственность для российских банков уже предусмотрена частью третьей статьи 195 УК в рамках банкротного законодательства.

Помимо этого, законопроект распространяет на филиалы иностранных банков действие статей об ответственности за фальсификацию финансовых документов (ст. 172.1 УК), незаконные валютные операции с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК) и операции с арестованным имуществом (ст. 312 УК).

Проект закона внесен вместе с положительным отзывом Верховного суда РФ. Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

Как сообщалось ранее, Минфин совместно с Банком России разработал законопроект, упрощающий условия входа в РФ филиалов иностранных банков: минимальный гарантийный депозит предлагается снизить с 1 млрд руб. до 90 млн руб., квоту на иностранных сотрудников увеличить с 50% до 75%, а также открыть филиалам доступ к операциям с физическими лицами и к рынку ценных бумаг. Документ опубликован для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

Банк России обязан вести реестр лицензий на осуществление банковских операций, выданных иностранным банкам для осуществления деятельности на территории РФ через свои филиалы, и публиковать его на своем сайте. По состоянию на 17 ноября 2026 года реестр не содержит записей.