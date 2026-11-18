Повестка саммита РФ-США-КНР до конца еще не согласована

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Повестка встречи глав РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Шэньчжэне пока до конца не согласована, они могут поднять любые вопросы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Повестка еще до конца не согласована. Лидеры могут поднять любые вопросы", - сказал он ИС "Вести".

Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что украинский вопрос будет в повестке, Ушаков заявил: "Я думаю, что без дискуссии по этому вопросу лидеры вряд ли обойдутся".