Петербуржец оштрафован за публикацию видео с последствиями удара БПЛА

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Петербурге мировой суд оштрафовал Александра Некрасова за публикацию в мессенджере 12-секундного видеоролика о последствиях атаки БПЛА, сообщила пресс-служба судов города.

Его привлекли по п.1 ст.8-6-3 Закона Санкт-Петербурга №273-70. Суд оштрафовал его на 4000 рублей. Вину он признал и раскаялся.

"24.07.2026 Некрасов совершил публикацию и распространение в интернете в одном из каналов в мессенджере видеоролика длительностью 12 секунд, снятого на камеру мобильного телефона, с последствиями нападения с применением на территории Санкт-Петербурга беспилотных воздушных аппаратов", - сообщила пресс-служба.