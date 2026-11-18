Спрос на Вьетнам на Новый год вырос на 50% на фоне спада интереса к Таиланду и ОАЭ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на туры во Вьетнам на Новый год вырос более чем на 50% на фоне охлаждения интереса к Таиланду и ОАЭ, у которых продажи снизились по сравнению с прошлым годом, сообщила на пресс-конференции замгендиректора туроператора Anex Яна Муромова.

"Если говорить о зимних зарубежных направлениях в целом, то совокупный спрос в этом году выше прошлогоднего, однако он заметно перераспределился. В то время как Вьетнам показывает взрывной рост - объемы по направлению увеличились более чем на 50%, Таиланд и ОАЭ уступают по спросу по сравнению с прошлым годом", - сказала она.

По ее словам, лидерами бронирований на Новый год стали Вьетнам и Египет. Росту популярности вьетнамских курортов способствовало расширение прямой полетной программы из российских городов не только в традиционный Нячанг, но и на остров Фукуок.

"Вьетнам начинает активно конкурировать с Египтом: на курортах открывается все больше отелей с системой "все включено", обширной инфраструктурой, бассейнами, аквапарками, анимацией и специальными праздничными программами", - сказала Муромова.

Мест в популярных отелях Фукуока на Новый год не осталось. "При покупке тура в последний момент придется выбирать из того, что осталось на рынке. Популярные отели Вьетнама раскупаются очень быстро. Например, на Фукуоке на новогодние даты в свободной продаже осталось буквально не более трех гостиниц, причем далеко не самых востребованных категорий", - предупредила она.

Муромова добавила, что Таиланд, сохраняет место в тройке лидеров среди популярных новогодних направлений, оставаясь особенно востребованным у жителей Сибири и Дальнего Востока. За ним следуют ОАЭ, Шри-Ланка, Китай, а также Танзания.