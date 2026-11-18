Число пострадавших от атаки БПЛА в Северском районе Кубани возросло до девяти

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в результате атаки БПЛА на Северский район Краснодарского края увеличилось до девяти человек, информирует оперативный штаб региона в среду.

"Одного человека госпитализировали. Остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее речь шла о четырех пострадавших.

Оперштаб передает, что фрагменты беспилотников упали во дворах и на улицах, повредили частные дома и коммерческие здания - окна, кровли и навесы.

По предварительной информации, в поселке городского типа Ильском обломки БПЛА обнаружены по семи адресам, в Афипском - по 21 адресу, в большинстве случаев на территории частных домовладений.

Кроме того, по данным оперштаба, фрагменты БПЛА также обнаружены в пригороде Краснодара. Там никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее сообщалось, что Северский район подвергся атаке БПЛА. Из-за падения обломков беспилотников произошли возгорания на двух предприятиях района.