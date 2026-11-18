Путин и Си обсуждали предстоящую встречу с Трампом

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на переговорах обсуждали трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, но никакой "сверки часов" между ними не было, сообщил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину помощник президента Юрий Ушаков.

"Я бы так не сказал", - ответил он на вопрос, можно ли говорить о "сверке часов" между лидерами.

"Но я бы не сказал также то, что не упоминалась предстоящая трехсторонняя встреча. Это было бы странно, если бы председатель, президент этого не затронули. Но никакой сверки часов, никакого распределения ролей не было", - добавил Ушаков.