Правительство утвердило правила и сроки перехода значимых объектов КИИ на российское ПО

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Правительство установило порядок и сроки перехода значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское программное обеспечение (ПО). Такое постановление опубликовано на портале правовых актов.

Переход стартует 1 декабря 2026 года, а сроки его завершения будут определены с учетом готовности необходимого ПО.

Как пояснили в Минцифры, для объектов КИИ первой и второй категории значимости, для которых подходящие программы уже разработаны и внесены в реестр отечественного ПО, переход необходимо завершить до 1 сентября 2028 года. На сегодня реестр содержит свыше 33 тысяч программ.

Базовый срок может быть перенесен только для объектов первой и второй категории значимости. Условие переноса - наличие особо значимых проектов (ОЗП) по созданию российского ПО, используемого на объектах КИИ, уточняет министерство. Такие проекты реализуются с 2022 года и к настоящему моменту их насчитывается более 200.

Постановлением также установлены дополнительные сроки перехода. В случае, если ОЗП завершается до 2028 года, переход на российское ПО должно завершиться до 1 января 2031 года, если ОЗП запущен в 2026-2028 годах, то до 1 января 2036 года.

Организации, владеющие объектами КИИ третей категории, - это примерно 92% от числа значимых - вне зависимости от участия в ОЗП обязаны перейти на использование российского ПО к 1 января 2036 года, указывает Минцифры.

"От устойчивого функционирования КИИ напрямую зависит работоспособность платёжных систем, услуг связи, транспортной и энергетической систем, ЖКХ, а также других важных сфер. Принятие правил перехода повысит защищённость и устойчивость этой инфраструктуры и откроет новые рынки для отечественных IT-решений", - поясняет Минцифры.