Ямпольская предложила помочь русистам за рубежом созданием учебников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Советник президента РФ Елена Ямпольская выступила с инициативой поддержать русистов за рубежом, разработав новые учебники по русскому языку как иностранному.



"Я думаю, что мы должны помочь им (русистам за рубежом) и созданием новых учебников по русскому языку как иностранному", - сказала Ямпольская в среду, открывая церемонию награждения лауреатов премии фонда "Русский мир" "За вклад в мировую русистику" им. В. Г. Костомарова.



По ее словам, такие учебники должны в первую очередь нести ценности, которые выражает русский язык, а уже затем обучать грамматике.



"Курируя создание единой государственной линейки учебников по русскому языку и литературе для нашей страны, для наших школьников, я абсолютно точно ощутила, насколько важно наполнять учебники сущностным содержанием, не ограничиваясь одними правилами. Для обучающихся русскому языку иностранцев это не менее важно", - подчеркнула советник президента РФ.