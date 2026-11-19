"Ростех" сообщил о поставках в войска снарядов "Краснополь-М2" и комплексов "Планшет"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны РФ партию управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь-М2" и комплексы для управления огнем артиллерии "Планшет", сообщили в "Ростехе".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил заказчику очередную партию управляемых снарядов "Краснополь-М2", которые позволяют с дистанции в десятки километров попасть в малоразмерную цель", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также, по её информации, "компания завершает поставки по годовому контракту современных комплексов средств автоматизации управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР" на бронешасси и носимого варианта - "Планшет-А".

"Оба варианта "Планшета" могут работать в том числе с батареями, применяющими высокоточные снаряды "Краснополь-М2", повышая их эффективность", - сказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе госкорпорации.

Кроме того, по данным "Ростеха", холдинг своевременно завершает исполнение контрактных обязательств по поставкам приводов наведения для российских реактивных систем залпового огня и самоходных артиллерийских установок.

По официальной информации, "Краснополь-М2" - высокоточный снаряд, который способен поражать небольшие и подвижные цели. Снаряды доказали свою эффективность в поражении огневых точек, укреплений, командных пунктов, пунктов управления беспилотниками, мостов переправ, а также бронетехники противника.

Комплексы линейки "Планшет" автоматизируют управление огнем буксируемой и самоходной артиллерии, минометных подразделений и реактивных систем залпового огня. Они получают разведданные, обрабатывают информацию и выполняют необходимые расчеты. В результате их работы существенно сокращается время между обнаружением целей и началом работы артиллерии по ней.