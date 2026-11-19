В Курской области мужчина подорвался на мине и был ранен

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за сутки, до 9 утра, в регионе сбили 123 дрона, было 42 артобстрела отселенных районов и есть один пострадавший.

В деревне Сопеловка Курчатовского района 57-летний мужчина наступил на взрывное устройство. При детонации он получил травму ноги и был доставлен в Курскую областную больницу.

Также губернатор сообщил о трех сбросах взрывных устройств с БПЛА.

В результате падения обломков сбитых беспилотников в Курске повреждены шесть многоквартирных домов и одно частное домовладение.

Погибших нет, добавил Хинштейн.