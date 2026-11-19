В Астраханской области с марта запретят продажу вейпов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Дума Астраханской области одобрила законопроект о запрете продажи электронных систем доставки никотина (вейпов) и жидкостей для них, сообщает пресс-служба облдумы.

Запрет будет действовать с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года.

Инициатором законопроекта выступил председатель облдумы Игорь Мартынов. На заседании он уточнил, что запрет не будет распространяться на устройства для нагревания табака и стики, однако это не означает безопасность данной продукции.

Мартынов подчеркнул, что электронные сигареты активно распространяются среди подростков, но не являются безвредными. Их аэрозоли могут содержать никотин, токсичные химические соединения и частицы металлов. Употребление такой продукции способно привести к формированию никотиновой зависимости и неблагоприятным последствиям для дыхательной и сердечно-сосудистой систем, добавил он.

В июне 2026 года президент России подписал закон, который предоставляет право регионам с 1 марта 2027 года вводить временный запрет на розничную продажу вейпов на своей территории.