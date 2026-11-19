Путин поблагодарил Си Цзиньпина за организацию трехстороннего саммита

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за организацию трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США.

"Уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемый президент Соединённых Штатов господин Трамп, прежде всего хотел бы выразить признательность китайской стороне и председателю Китайской Народной Республики за организацию сегодняшней встречи, которая проводится впервые в таком составе с участием руководителей трех государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН: России, Китайской Народной Республики и Соединённых Штатов Америки", - сказал Путин.