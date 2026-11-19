Президент РФ предложил лидерам США и Китая обсудить продовольственную и энергобезопасность

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом обсудить вопросы продовольственной и энергетической безопасности.

"Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные экономические связи, продовольственную безопасность и энергетическую", - сказал Путин перед началом трёхсторонней встречи лидеров РФ, КНР и США.

Он добавил, что у трех стран "много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт на Украине", о котором, по его словам, он говорил во время встречи с председателем КНР накануне и во время двусторонней встречи с Трампом по инициативе последнего в четверг.