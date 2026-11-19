РФ предпримет усилия по защите трассы, ведущей на Крымский мост

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Россия будет предпринимать меры для защиты трассы "Новороссия", отодвигая противника и на других направлениях, создавать полосы безопасности вдоль границы, заявил президент РФ Владимир Путин.

На пресс-конференции по итогам рабочего визита в Китай на саммит АТЭС Путин прокомментировал вопросы безопасности на трассе "Новороссия", ведущей к Крымскому мосту.

"Кстати говоря, ведь мы всегда говорили о том, что должны связать Крым и оставшуюся, другую часть территории Российской Федерации по суше, потому что представители киевского режима всегда говорили о том, что они хотят уничтожить Крымский мост", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что такая возможность создана - можно двигаться по суше по Запорожской и Херсонской областям. "И мы будем только усиливать там свое присутствие, в том числе и в связи с ударами по Крымскому мосту. Это должно быть всем понятно", - сказал президент РФ.

И продолжил: "И будем предпринимать усилия по защите этой трассы, которая называется "Новороссия".

Он подчеркнул, что отчасти это напоминает "дорогу жизни" во время войны по льду Ладожского озера. "У нас там и потери есть, это, как правило, гражданские люди, водители ведут себя героически. Мы будем делать все для того, чтобы защитить эту трассу и отодвигать дальше противника на этом направлении, также как и на других направлениях, создавая полосы безопасности вдоль нашей границы. Так что и это будет тоже последствием ударов по Крымскому мосту", - сказал Путин.