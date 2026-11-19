Кожемяко назвал ключевым развитие в Арктике и ДФО портов Певек, Диксон и Тикси

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ключевыми портами для развития грузовых перевозок на Дальнем Востоке и в Арктике являются Певек, Диксон, Тикси, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Транспортной недели-2026 вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Олег Кожемяко.

"Сейчас стоит задача развития порта Певек, стоит задача развития портов Диксон и Тикси как удобных для безопасности мореплавания. Это, конечно, грузовая база по Северному морскому пути, порту Северная звезда (компания "Северная звезда" в порту Енисей - ИФ), который тоже имеет хорошие перспективы", - заявил он.

Помимо этого, он отметил реализацию проектов ТЛЦ "Артем", портов Суходол и Эльга. По словам Кожемяко, также активно развиваются порты на Камчатке и в Мурманске.

"Это возможности для того, чтобы получать грузы по импорту и отправлять на экспорт, в том числе, через специализированные угольные терминалы с обратной загрузкой вагонов и контейнеров", - добавил вице-премьер.