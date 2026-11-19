В Думу внесен проект о реестре недобросовестных участников торгов на рыбоводные участки

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о создании реестра недобросовестных участников торгов на право пользования рыбоводными участками.

Документ (№37839-9) размещен в электронной базе данных парламента. Среди авторов - вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев и председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Закон об аквакультуре (рыбоводстве) дополняется нормой о создании реестра.

"В реестр недобросовестных участников торгов включаются сведения об участниках конкурсов и аукционов, ставших победителями таких конкурсов и аукционов и уклонившихся от заключения договора пользования рыбоводным участком, и о лицах, с которыми указанные договоры заключаются в случае признания конкурса или аукциона несостоявшимся и которые уклонились от заключения указанных договоров", - говорится в тексте законопроекта.

Реестр будет вестись на сайте torgi.gov.ru. Федеральный орган исполнительной власти, который будет его вести, определит правительство РФ. Правила ведения реестра, критерии и процедуру признания участников недобросовестными также установит правительство РФ. Сведения в реестре будут доступны бесплатно и будут исключаться из него через три года после включения. Включение в реестр можно будет обжаловать в суде.

Авторы законопроекта указывают, что сейчас, если от заключения договора уклоняются победитель аукциона и участник, сделавший предпоследнее предложение о цене, лот выставляется на следующий аукцион. "Этой нормой пользуются недобросовестные участники аукциона, которые регулярно предлагают за лоты первую и вторую по величине цены, а впоследствии отказываются от заключения договора, тем самым, не позволяя добросовестным рыбоводным хозяйствам получить право пользования рыбоводными участками", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2027 г.