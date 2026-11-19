Арбитражный суд Курской области приостановил работу после атаки БПЛА

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Курской области, здание которого пострадало при налете беспилотников на Курск утром 19 ноября, прервал работу на два дня, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

"В связи с техническими причинами Арбитражный суд Курской области 19-20 ноября 2026 года не работает. Судебные заседания, назначенные на эти даты, будут отложены в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Замгубернатора области Артем Демидов сообщил, что во время атаки повреждения получили как минимум два объекта культурного наследия в историческом центре Курска.

"Специалисты областного управления по государственной охране объектов культурного наследия выезжают на место. Они зафиксируют повреждения и определят, какие противоаварийные меры нужно принять в первую очередь. По итогам обследования можно будет оценить объем восстановительных работ", - написал он во "ВКонтакте".

Он отметил, что сведения о пострадавших объектах будут включены в "Белую книгу", которая ведется совместно с ВООПИК и Национальным центром исторической памяти.

Ранее губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о беспилотной атаке на областной центр, в результате которой пострадали 11 человек, повреждения получили жилые дома и административные здания, в том числе здание Арбитражного суда.