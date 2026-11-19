В ГД внесен проект о создании единой территории опережающего развития Арктики, Севера, Сибири и Дальнего Востока

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму правительством РФ внесен проект закона о создании с 1 января 2027 года единой территории опережающего развития Арктической зоны РФ (АЗРФ) и других территорий Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Соответствующий проект закона № 38674-9 размещен в четверг в базе законодательной деятельности Думы.

В настоящее время на территории Дальнего Востока и Арктики сформирована и применяется система специальных преференциальных режимов, обеспечивающая привлечение значительного объема частных инвестиций, запуск новых производств и создание рабочих мест.

С 2015 по 2025 год на территории Дальнего Востока и Арктики с государственной поддержкой запущено 4 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 13 трлн рублей, из которых уже вложено порядка 6,6 трлн рублей, а также создано 193 тыс. рабочих мест, говорится в пояснительной записке.

Накопленный опыт правового регулирования и практики применения указанных режимов свидетельствует об их востребованности и одновременно создает предпосылки для перехода к более унифицированной и согласованной модели регулирования новых инвестиционных проектов на территории макрорегиона, говорится в пояснительной записке.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена тем, что дальнейшее сохранение нескольких самостоятельных преференциальных режимов, различающихся по территории действия, условиям получения статуса резидента, составу мер государственной поддержки и порядку сопровождения инвестиционных проектов, приводит к фрагментации регулирования, возникновению правовых и организационных вопросов на стыке таких режимов и, как следствие, к увеличению издержек, связанных с выбором и применением соответствующего механизма поддержки.

В этой связи законопроект направлен на формирование единой территории опережающего развития (ЕТОР) как целостного правового механизма государственной поддержки новых инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны РФ (ДФО и АЗРФ).

Законопроект определяет правовые и организационные основы обеспечения функционирования нового преференциального режима осуществления предпринимательской деятельности ЕТОР.

Целями создания ЕТОР являются привлечение инвестиций, стимулирование реализации новых проектов и обеспечение устойчивого социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) и АЗРФ.

ЕТОР предлагается установить на сухопутных территориях 19 субъектов РФ, включая территории субъектов ДФО, а также отдельные территории Республики Карелия, Республики Коми, Красноярского края, Архангельской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных субъектов.

ЕТОР также распространяется на примыкающие к указанным территориям внутренние морские воды РФ, территориальное море РФ, участки континентального шельфа РФ, а в предусмотренных законопроектом случаях - на иные земли и острова в Арктике, не являющиеся территориями иностранных государств, предусматривает инициатива.

Согласно законопроекту, ЕТОР действует с 1 января 2027 г. по 31 декабря 2100 г.

Положениями законопроекта вводятся требования к инвестиционному проекту, реализуемому резидентом. Он должен предусматривать создание рабочих мест, носить новый характер, не относиться к видам деятельности, исключенным в соответствии с положениями законопроекта, и предполагать осуществление капитальных вложений в объеме не менее 100 млн рублей.

В целях реализации положений законопроекта в Госдуму также в четверг внесены проекты законов "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и статью ЗЗ-4 закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" (38693-9) и "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (38673-9). Они устанавливают налоговые и иные льготы, содержат перечень изъятий из общих правил регулирования.