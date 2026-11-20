Минобороны РФ оснастило вооружением критически важные объекты хранения

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов заявил, что ведомство обеспечило вооружением важные объекты хранения.

"Принятые меры позволили укомплектовать до требуемого уровня и оснастить необходимым вооружением критически важные объекты хранения (арсеналы ракет, боеприпасов и склады горючего)", - сказал Коновалов в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, приоритетным направлением для военного ведомства является формирование эффективной системы хранения материальных средств.

"Задача не в простом увеличении объёмов хранения, а в эшелонировании запасов и создании распределённой системы, способной бесперебойно работать в условиях меняющейся обстановки", - сообщил он.