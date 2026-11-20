Российские военные создали в зоне СВО антидроновые коридоры длиной более 2 тыс. км

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Антидроновые коридоры безопасности протяженностью более 2 тыс. км созданы в этом году в зоне СВО, сообщил начальник штаба материально-технического обеспечения ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов.

"С начала 2026 года для обеспечения безопасности движения транспорта в зонах ответственности группировок войск оборудовано более 2 тыс. км антидроновых коридоров "безопасности", что позволило уменьшить в два раза потерю техники на маршрутах движения войск", - сказал Коновалов в интервью газете "Комсомольская правда".

Он сообщил, что важным вопросом остается подвоз горючего и воды для оказания помощи населению Крыма, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. "В 2026 году поставлено более 29 тысяч тонн горючего и свыше 17 тысяч тонн воды", - сказал Коновалов.

Он также сообщил, что благодаря повышению интенсивности применения наземных робототехнических комплексов (НРТК) и увеличению количества обученных расчетов объем грузов, доставленных ими, увеличен в 2,1 раза и составил более 25 тыс. тонн. "Ведется системная работа по дальнейшему формированию подразделений беспилотных систем доставки материальных средств на передний край", - добавил Коновалов.