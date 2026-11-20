Двое детей и взрослый погибли в Хабаровском крае из-за пожара в частном доме

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ночной пожар в частном доме в городе Вяземский Хабаровского края унес жизни двоих детей и взрослого, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Вызов в пожарную охрану поступил около двух часов по местному времени ночи 20 ноября. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений огонь охватил пристройку к частному деревянному дому и перешел на жилую постройку на ул. Смирнова, наблюдалось факельное горение газового баллона", - говорится в сообщении.

На тушении работали девять человек и три единицы техники. Пожар полностью ликвидирован в 04:30 по местному времени на площади 45 кв. метров.

Из огня смог спастись 25-летний мужчина, с ожогами рук он доставлен в больницу. При пожаре погибли двое его сыновей 4 и 6 лет и 19-летний брат.

В настоящее время дознаватели МЧС России и сотрудники следственных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пожарного извещателя в доме не было.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).