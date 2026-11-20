Роспотребнадзор сообщил о предотвращении 62 млн попыток продажи БАДов с нарушениями

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В России с ноября 2024 года предотвращено свыше 62 млн попыток продажи биологически активных добавок с нарушениями; количество легальных производителей после введения маркировки выросло в три раза, сообщили в Роспотребнадзоре.

"С ноября 2024 года с помощью разрешительного режима на кассах предотвращено более 62 млн попыток продажи БАД с нарушениями. При этом число легальных производителей после введения маркировки выросло в 3 раза", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отдельной мерой стал запрет реализации добавок с симетиконом и мелатонином: он коснулся 5,5 млн единиц такой продукции. После этого продажи снизились более чем в 260 раз, а в октябре 2026 года фактов продажи запрещенных в обороте БАД не зафиксировано.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже БАД, реализация которых запрещена в России. Всего заблокировано около 57 тыс. подобных площадок.

При этом рынок продолжает расти. В 2026 году ввод в оборот БАД увеличился на 10%. Доля отечественной продукции составила около 84%. Розничные продажи за этот период тоже увеличились, а доля покупок через интернет почти удвоилась, отметили в ведомстве.

Работа по совершенствованию контроля за качеством и безопасностью БАД в России продолжается.

В Роспотребнадзоре напомнили, что обязательная маркировка БАД действует с 1 октября 2023 года, а специализированной пищевой продукции для питания спортсменов - с 1 октября 2025 года. С 1 ноября 2024 года на кассах также проводится обязательная онлайн-проверка кодов маркировки БАД.