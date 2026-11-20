Изучение основ ИИ добавят в курс информатики для российских школ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Разделы, посвященные тому, как устроен искусственный интеллект (ИИ), появятся в новом государственном учебнике по информатике для школьников; учащиеся будут изучать суть технологии, математические модели, принципы формирования промптов и агентов, а также вопросы развития языковых моделей, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"У нас планы ввести и на уроках информатики, чтобы школьники знали суть и модели, как вообще устроен искусственный интеллект. Потому что (нельзя обойтись - ИФ) без понимания сути, что это математическая модель, что это технология, как эта технология работает, как она устроена, как формируются промты, агенты, что это такое, кто может владеть и кто может формировать языковую модель, как может развиваться и какие математические модели лежат в основе искусственного интеллекта. Это очень важно - понимать теорию", - сказал Кравцов в интервью ИС "Вести" в пятницу.

По его словам, эти разделы будут в новом государственном учебнике по информатике, который в настоящее время разрабатывает Российская академия наук вместе с компанией "Яндекс".

"Мы делаем такую цифровую платформу к учебнику, на который будут все технологии. Для того, чтобы школьник мог пользоваться Госуслугами, другими возможностями, над которыми работает министерство цифрового развития. То есть те решения, уже практические, прикладные, они будут на платформе, потому что эти решения быстро меняются", - сообщил министр.

Он добавил, что теория вероятности, логика также будут изучаться школьниками на информатике для понимания, в том числе, как устроен искусственный интеллект.