Лавров встретится с участниками программы "Диалог во имя будущего"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 ноября проведет встречу с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На этой международной экспертной площадке состоится открытый обмен мнениями Сергея Лаврова с участниками по тематике развития современных механизмов достижения международных договоренностей и, по сути, кризиса этой системы, роли международных институтов в условиях растущей неопределенности, российской дипломатической традиции и ее влияния на современную дипломатию", - сообщила Захарова на брифинге в пятницу.

Участниками встречи, уточнила представитель МИД, станут более 40 представителей общественно-политических кругов стран СНГ и дальнего зарубежья.