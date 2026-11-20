ВС РФ за неделю нанесли два массированных и 11 групповых ударов по целям на Украине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли два массированных и 11 групповых ударов по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, другим целям противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

"С 14 по 20 ноября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены два массированных и 11 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности", - сказано в сообщении ведомства.

По его сведениям, этими ударами поражены также "логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотные летательные аппараты, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников".

"Кроме того, выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения", - говорится в сводке.