Рябков не видит оснований для скорого возобновления диалога о ядерных вооружениях

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сегодня нет оснований говорить о том, что диалог по контролю над ядерными вооружениями может быть возобновлен в ближайшее время, заявил в замглавы МИД Сергей Рябков в ответ на вопрос "Интерфакса" о перспективах возобновления диалога по контролю над ядерными вооружениями после саммита Россия-США-Китай.

"Оснований нет говорить о том, что мы приступим к формализованному диалогу в этой сфере, будь то на двусторонней основе с США, либо в трехстороннем формате", - сказал он.

"Что касается перспектив диалога по контролю над ядерными вооружениями, то позиция российской стороны прекрасно известна и Вашингтону, и Пекину. Я так понимаю, что позиция Китайской Народной Республики тоже не изменилась. Но очень важно, что лидеры трех стран нашли формулу, которая на сегодня является общим знаменателем для подхода трех ведущих держав в этой сфере к важнейшим вопросам. Я думаю, это может стать определенной отправной точкой. Но говорить о том, что мы в ближайшее время приступим к каким-то переговорам и тем более обсуждать их формат, - оснований нет", - подчеркнул Рябков.

Замминистра отметил, что в декларации, принятой по итогам трехстороннего саммита в Шэньчжэне, среди прочего, "сказано о том, что участники будут вести диалог по ядерным рискам".

"Ядерные риски не могут рассматриваться в отрыве от всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность. Мы об этом говорим много лет, и это неотменимый элемент нашей позиции", - обратил внимание Рябков.

По его словам, "по мере появления всё новых военных технологий сводить военную и стабильность нашей безопасности и глобальной безопасности только к ядерному фактору было бы опрометчиво, это зауженный подход".

"Вот этим мы будем заниматься", - заключил он.