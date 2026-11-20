Москва будет добиваться взыскания с Euroclear убытков от блокировки активов РФ на 18,17 трлн руб.

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Решение властей Венгрии отозвать иски против направления доходов от замороженных российских активов на помощь Украине не повлияет на принципиальную позицию России о незаконности любых манипуляций с суверенными активами страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Теперь что касается непосредственно этой акции отзыва Венгрией иска против решения о направлении Евросоюзом доходов от так называемых замороженных активов Банка России на военную помощь Украине. Данное решение венгерских властей не повлияет на принципиальную позицию России, в соответствии с которой любые манипуляции суверенными активами без разрешения собственника являются незаконными", - сказала она на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос о соответствующем решении европейской страны.

Захарова подчеркнула, что российская сторона продолжит "добиваться исполнения решения Московского арбитражного суда, который постановил взыскать с бельгийского депозитария Euroclear убытки от неправомерной блокировки российских активов в сумме 18,17 трлн рублей".

"Кроме того, оставляем за собой право на ответные меры, чувствительные, в соответствии с принципом взаимности", - заявила представитель МИД России.