Минпромторг считает важным сохранить добычу бокситов на свердловском предприятии "Русала"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Антон Алиханов подчеркнул важность сохранения производственного потенциала одного из крупнейших производителей бокситов в России - АО "Севуралбокситруда" (Свердловская область, СУБР, входит в "Русал"), сообщает пресс-служба правительства.

"СУБР является градообразующим предприятием Североуральска. С учетом подрядных организаций его деятельность обеспечивает занятость более 4 тысяч человек. В 2025 году здесь добыли 1 675 тысяч тонн бокситов. Это второй по величине объем добычи в нашей стране. Поэтому для нас важно сохранить производственный потенциал предприятия, обеспечить его дальнейшую модернизацию и стабильную работу, а также безопасность сотрудников", - сказал министр в ходе посещения предприятия.

Он осмотрел производственные мощности СУБРа и ознакомился с планами модернизации действующих шахт по добыче бокситовой руды, которая является основным сырьем для производства алюминия.

В конце августа "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщал, что "Русал" проинформировал премьер-министра Михаила Мишустина о планах временно законсервировать часть мощностей по производству сырья. Речь шла о СУБРе, Пикалевском глиноземном заводе, а также Богословском и Уральском алюминиевых заводах. "Русал" оценивал ежегодные убытки, связанные с переработкой сырья, в $800 млн, а инвестиции в восстановление сырьевого блока - в $1,8 млрд. "Интерфаксу" тогда не удалось получить комментарий "Русала".

В ходе рабочей поездки в Свердловскую область Алиханов также посетил еще две производственные площадки "Русала" - Богословский алюминиевый завод (производит около 1 млн тонн глинозема в год) и шахту "Кальинская" глубиной порядка 1,2 тыс. м. Особое внимание было уделено сложным горно-геологическим условиям добычи, связанным с большой глубиной шахт, высоким уровнем обводненности и необходимостью обеспечения промышленной безопасности.

АО "Севуралбокситруда" занимается добычей бокситов подземным способом с использованием промышленных взрывчатых веществ. Добытые бокситы СУБР отправляет на переработку на Богословский и Уральский алюминиевые заводы, также входящие в "Русал".