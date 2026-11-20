В МИД РФ назвали дискриминацией ограничение Норвегией въезда спортсменов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В МИД РФ расценили как откровенную и вопиющую дискриминацию по национальному признаку решение Осло ввести ограничения на въезд в Норвегию спортсменов из России и Белоруссии.

"Расцениваем эти недружественные шаги Осло как откровенную и вопиющую дискриминацию россиян по национальному признаку. Такой подход полностью противоречит универсальному международному принципу "спорт вне политики" и, в целом, не имеет ничего общего со спортом, поскольку уничтожает присущую ему здоровую конкуренцию, превращая устоявшиеся формы атлетических состязаний в эксклюзивный "клуб для своих", - говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ в связи с решением правительства Норвегии с 16 ноября ограничивает въезд в страну профессиональным спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях. Текст ответа опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой "вопреки решению МОК, Спортивного арбитражного суда и международных спортивных федераций, 13 ноября правительство Норвегии объявило о намерении не выдавать визы приезжающим на международные соревнования россиянам и белорусам, а также выдворять их из страны в случае, если они приедут по шенгенским визам Норвегии или других стран". "Норвежские власти отказываются видеть на территории своей страны профессиональных спортсменов из России и Белоруссии, в том числе выступающих под нейтральным флагом, до завершения "войны на Украине", объясняя необходимость введения данной меры тесными связями российского и белорусского спорта высоких достижений с госорганами", - сказала она.

"Решительно осуждаем постыдные действия норвежских властей", - заявила Захарова.

По ее словам, не только Норвегия нарушает базовые принципы международного спортивного движения. "Жёстких позиций продолжают придерживаться и другие североевропейцы. Так, на днях - 20-21 ноября - в Хельсинки проводится турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy международной серии профильных состязаний ISU Grand Prix. Однако наши спортсмены, изначально приглашённые организаторами к участию в этом мероприятии, из-за недавно введённых финским правительством рестрикций теперь не смогут его посетить", - сказала она.

По убеждению официального представителя МИД РФ, отсутствие российских спортсменов "обесценивает результаты предстоящего турнира", поскольку "заведомо снижает планку", "учитывая высочайший уровень мастерства российских фигуристов, явно претендующих на призовые места".

Отметив, что аналогичным образом в Москве рассматривают и другие соревнования, куда "западники путем создания искусственных препон или прямого нелегитимного отказа не допускают наших талантливых атлетов", Захарова подчеркнула, что "несомненно, вводимые рестрикции продиктованы, главным образом, русофобией, которая уже давно обрела в странах Северной Европы масштабы эпидемии".

Россия, по ее словам, продолжит последовательно защищать интересы отечественного спорта, оказывать всю необходимую помощь нашим национальным федерациям и командам.