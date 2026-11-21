Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Аэропорт Пулково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в субботу.

"Аэропорт Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.