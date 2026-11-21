Путин назвал прочными отношения государства и церкви в России

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Отношения между государством и церковью в России очень прочные, государство не вмешивается в церковные дела, и это дает возможность ей свободно развиваться по собственным внутренним законам, заявил президент РФ Владимир Путин.



В интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта "Наше крещение. Предстоятель" Путин отметил, что с патриархом Московским и всея Руси Кириллом у него "очень добрые, дружеские" взаимоотношения.



"Отношения между государством и церковью сложились, на мой взгляд, очень прочные. Они уникальные на самом деле, эти отношения, потому что ещё во времена Российской империи, скажем, император, царь, глава государства не был напрямую главой церкви в прямом смысле этого слова, но считался её хранителем, защитником и так далее", - отметил президент.



Ранее глава государства лично поздравил предстоятеля Русской Православной церкви с юбилеем, который патриарх Кирилл отмечает 20 ноября.



Президент РФ отметил, что сейчас в России "истинное разделение: государство не лезет в церковную жизнь". "И в этом, на мой взгляд, есть большие преимущества, потому что тогда, когда церковь становилась фактически частью государственного аппарата и системы, критика в отношении действий государства, в отношении результатов работы государственной власти всегда так или иначе перекладывалась и на церковь", - сказал президент.



Он заметил, что сегодня этого нет. "Я думаю, что это очень хорошо и правильно. Это даёт возможность церкви свободно развиваться по её собственным, внутренним законам", - сказал Путин.



Президент отметил, что Русская православная церковь сыграла уникальную роль и в становлении русской нации, и российской государственности.