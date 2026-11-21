Самолет из Казани прилетел в Новокузнецк без части багажа из-за перегруза

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Часть багажа пассажиров рейса Казань-Новокузнецк авиакомпании Nordwind Airlines не была доставлена в новокузнецкий аэропорт из-за превышения загрузки самолета, сообщает пресс-служба аэровокзала в субботу.



"Это вынужденная мера, связанная с обеспечением безопасности полёта", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что аэропорт готов оказать содействие в решении вопроса. Пассажирам, которые не смогли получить багаж, помогут оформить заявление "о неприбытии багажа" и зафиксировать все необходимые данные на стойке информации.



Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, всего не прибыло 138 багажных мест. Ведомство контролирует ситуацию.