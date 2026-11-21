Авиация РФ нанесла удары по пункту управления дронами ВСУ в Харьковской области

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по украинскому пункту управления БПЛА в районе населенного пункта Муравское Харьковской области, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Пятью авиабомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту управления БПЛА 4-го пограничного отряда пограничной службы Украины, располагавшемуся в лесополосе в районе населенного пункта Муравское Харьковской области", - говорится в сообщении.

Военное ведомство опубликовало кадры ударов по позициям ВСУ.