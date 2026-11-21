Калининградский губернатор заверил, что рисков снабжения региона после атаки на судно нет

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Атака беспилотниками грузового судна, которое следовало в Калининград, не создает рисков снабжения региона, сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем канале в мессенджере Max.

"Угрозы для снабжения региона нет", - сообщил Беспрозванных.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в нейтральных водах Финского залива в трех морских милях от границы РФ два беспилотника совершили нападение на грузовое судно, следовавшее в Калининград.

Идет эвакуация экипажа. Последствия уточняются.

Дрозденко отметил, что всего за ночь над регионом было ликвидировано 80 БПЛА. Режим беспилотной опасности отменен.